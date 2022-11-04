Назван надежный кроссовер, который стоит всего 1,5 миллиона рублей

Полтора миллиона рублей в современных реалиях не та сумма, за которую можно купить новую иномарку. Однако на вторичном рынке за эти деньги все еще можно найти достойные варианты.

Чаще всего в этот бюджет вписывается корейский компакт-кроссовер Hyundai Creta с пробегом около 50-70 тысяч, но что делать, если нужна машина крупнее? Ответ на этот вопрос дали эксперты журнала «За Рулем».

В качестве такого автомобиля журналисты предлагают рассмотреть 10-летний Volkswagen Touareg (2 поколения). Такой кроссовер, по заявлению экспертов, обладает как минимум двумя преимуществами – он надежен даже в таком возрасте, а также высоколиквидный, что означает его быструю продажу в случае необходимости.

Наиболее приемлемым выбором журналисты видят «Туарег» с 3,6-литровым «атмосферником» на 249 лошадиных сил, который без проблем служит порядка 350 тысяч километров, а также с 3-литровым 6-цилиндровым «дизелем» (204-245 лошадиных сил).

Связку обоим этим двигателям составляет восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin с индексом TR-80SD. Такие коробки считаются достаточно надежными и способными без ремонта «проходить» до 200 тысяч километров пробега.

Среди нюансов, которые могут настигнуть владельца десятилетнего Touareg, журналисты назвали склонность к сбоям по электрической части, а также высокая стоимость запчастей. По этой причине эксперты советуют приобретать такой кроссовер только в самых простых комплектациях без лишних электронных систем.