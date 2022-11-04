Названы автомобили, которые везут на российский рынок по параллельному импорту

К осени этого года механизм ввоза и продажи автомобилей без разрешения правообладателя начал раскручиваться, и российский рынок начал обрастать новинками, которые ранее, казалось, вряд ли до него доберутся.

Ни о какой массовости пока речи не идет. Чаще всего дилеры занимаются ввозом по параллельному импорту небольших партий машин. Если взглянуть на объявления в Сети, то можно примерно понять, какие автомобили в последнее время все чаще попадают в объективы так называемых «серовозов».

Среди них Mitsubishi Outlander четвертого поколения. За такие автомобили, оснащенные 184-сильным мотором, сейчас просят чуть более 3 миллионов рублей.

За 2 с лишним миллиона в России сейчас можно приобрести также Chevrolet Groove, являющийся близким аналогом Chevrolet Tracker, но родом из Китая. Единственный минус таких машин слабенький 105-сильный мотор, работающий в паре с вариатором, а также отсутствие полного привода как такового (в Поднебесной он никому не нужен).

Минивэн с космическим дизайном Hyundai Staria, ввезенный по параллельному импорту, в России сейчас стоит в среднем 3 миллиона 900 тысяч рублей.

Не обошел бум на ввоз автомобилей из за границы и «электрички». К примеру, Volkswagen ID.4 c 204-сильным мотором, ввезенный также из КНР, у нас сейчас оценен примерно в 3,5 – 3 миллиона 750 тысяч рублей.

Как отмечает издание «66», постепенно параллельный импорт набирает обороты и насыщает российский рынок предложениями разной степени экзотичности. Тем не менее, большинство из них приобрести дешевле, чем за 2 миллиона рублей, не получится.

Так что ценовой диапазон от 1,5 до 2 миллионов рублей по прежнему остается пустым, а покупателям, имеющим в кармане такую сумму, остается довольствоваться только российскими моделями, такими как «УАЗ Патриот» и «УАЗ Буханка».