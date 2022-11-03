У «УАЗ Патриот» теперь есть новая ультрабюджетная версия «Икар» за 1,5 млн рублей

Компания «УАЗ» продолжает расширять линейку версий своих популярных моделей «Патриот» и «Пикап». Информация о новой модификации внедорожников, получившей название «Base Икар», появилась на официальном сайте ульяновского автопроизводителя.

Главная особенность новой комплектации заключается в пониженном до класса «Евро-2» бензиновом двигателе ЗМЗ, а также максимально урезанном оснащении. В арсенал таких «уазиков» вошли гидроусилитель рулевого управления, электростеклоподъемники, электрический привод боковых наружных зеркал, аудиоподготовка и центральный замок.

Стоимость «Патриот» в версии «Base Икар», заявленная на официальном сайте автопроизводителя, составляет 1 миллион 500 тысяч рублей. В ней внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым мотором ЗМЗ-40905, соответствующим классу «Евро-2», и выдающим 149,6 лошадиных сил.

Вместо прежней пятискоростной механической трансмиссии корейской фирмы Dymos используется 5-скоростная МКПП китайской компании BAIC. Раздаточная коробка таких «Патриотов» лишилась электронного управления, которое заменило классическое механическое с рычагом.

Немного сэкономить на покупке машины можно отказавшись от антиблокировочной системы. Такое решение сулит покупателю скидку в размере 5 тысяч рублей. При этом кондиционер, блокировка дифференциала и пакет Limited будут доступны в качестве опций по ценам в 40, 48 и 250 тысяч рублей соответственно.

Что касается упрощенного «УАЗ Пикап», то в новой версии «Base Икар» эта модель предложена в аналогичной «Патриоту» конфигурации, но уже по цене минимум в 1 миллион 525 тысяч рублей.