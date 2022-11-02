В Германии назвали «УАЗ Буханку» идеальным автомобилем для бездорожья

В России о внедорожных качествах всем хорошо известно, но с недавних пор их открыли для себе еще и жители Германии. На YouTube-канале «CarRanger» немецкий блогер провел тест-драйв ульяновского микроавтобуса. Правда речь идет не совсем о той «Буханке», которая продается в России.

В ролике продемонстрирована модернизированная версия этого вездехода, оснащенная холодильником, отсеком для хранения вещей и специальным тентом.

По словам блогера из Германии, «УАЗ Буханка» представляет собой идеальный автомобиль для условий бездорожья.

Среди главных достоинств этой машины были названы неприхотливость, простота обслуживания и практичность, а в число минусов включили склонность к коррозии и отсутствие кондиционера.

С выводами блогера согласились и зрители этого YouTube-канала. Вот несколько из опубликованных под видео комментариев:

Markus Hinterstoisser: «Я думаю, эта штука просто мега. Суровая противоположность всем сенсорным экранам, которыми напичканы нынешние автомобили. Одной этой причины достаточно для того, чтобы захотеть такую же машину»;

Kek5kopF: «Я очень рад, что и сегодня выпускаются автомобили, ориентированные на ремонтопригодность и простоту»;

Tim Butzke: «Самое лучшее в этой машине в ролике не упомянули. Гениальные раскладные треугольные окна, которые больше никто не делает»;

Luna S: «УАЗ мне очень нравится, и по российским расценкам я бы, наверное, купил его, чтобы иногда утюжить лес или что-то в этом роде!»;

A.B: «Супер автомобиль, если вы умеете крутить гайки. Знаю эту машину еще со времен ГДР от наших русских друзей. Но самый большой ее враг – ржавчина. Сварные швы и уплотнения оставляют желать лучшего».