Полностью новый УАЗ Хантер может выглядеть так: первые изображения

Осенью прошлого года компания «УАЗ» отчиталась о финансовых проблемах, которые не позволят ей продолжать работу над перспективными проектами, в том числе внедорожником «Патриот-2». Но это не значит, что российский автопроизводитель полностью отказывается от развития. Впрочем, заниматься им получится только при участии сторонней иностранной компании.

Накануне в Сеть утекли рендерные изображения нового УАЗ Хантер, на котором российский внедорожник как две капли воды повторяет экстерьер китайского вездехода Great Wall Tank 300.

Возможное сотрудничество с «поднебесным» автопроизводителем сейчас не исключается как самим «УАЗом», так и китайской компанией. Сам Great Wall лелеет планы по локализации производства своих автомобилей в России, однако у компании уже имеется площадка в Тульской области, которая собирает автомобили Haval. Мощностей этого завода вполне достаточно для того, чтобы постепенно расширять линейку моделей, сходящих с его конвейера.

Так или иначе, но вероятность сотрудничества «УАЗа» и Great Wall (по крайней мере сейчас) кажется крайне невысокой.

Тем не менее, независимые автомобильные художники уверены, что в случае начала производства внедорожника Tank 300 в России, он станет новым УАЗ Хантером. На рендерах отчетливо видно, что на китайском внедорожнике переклеены шильдики. Никакой другой разницы в дизайне по сравнению с оригиналом нет.

Напомним, в КНР Tank 300 комплектуют 2-литровым «наддувным» мотором, выдающим 227 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-скоростная автоматическая трансмиссия. У себя на родине потенциальный исходник для нового «УАЗ Хантера» стоит от 195 тысяч 800 юаней или 1 миллион 655 тысяч рублей.