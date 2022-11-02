Chery впервые показала похожий на Range Rover Evoque кроссовер. Это может быть Omoda 8

Первое упоминание нового кроссовера Chery, который с точки зрения дизайнерской философии окажется симбиозом решений Range Rover Evoque и будущего поколения Hyundai Santa Fe, датировано этим летом. Патентные изображения автомобиля появились в начале этой осени, а теперь в Сеть утекли фотографии с испытаний этой новинки.

Название для нового кроссовера пока не придумано. Сейчас он проходит тесты под заводским наименованием T1EJ.

Судя по первым снимкам прототипа этой модели, новому «паркетнику» Chery с брутальным дизайном действительно достанется большая прямоугольная радиаторная решетка со светодиодной полосой сверху, которая будет соединять фары. На уровень ниже расположатся основные блок-фары.

Корма кроссовера выделяется сплошным задним фонарем и вертикальными светоотражнтелями.

При этом, если взглянуть на автомобиль в профиль, он будет сильно напоминать британский вседорожник Range Rover Evoque.

Габариты кроссовера T1EJ уже известны. Его длина составит 4453 мм, ширина – 1864 мм, высота – 1671 мм. Размер колесной базы будет равен 2650 мм. Таким образом, с точки зрения размеров он окажется крупнее Chery Omoda 5, но компактнее Chery Tiggo 7 Pro.

Что касается линейки его двигателей, то китайские журналисты склоняются к тому, что новинке достанется 1,6-литровый бензиновый мотор, известный по Tiggo 8 Pro и Exeed TLX. Его отдача в «Поднебесной» составляет 197 лошадиных сил, но в России урезана до 186 «сил». Привод можно будет выбрать только полный, а в качестве трансмиссии придется использовать безальтернативный 7-диапазонный «робот».

На конвейер новый кроссовер Chery должен встать во второй половине 2023 года. Не исключено, что его будут продавать под именем Omoda 8, который с недавних пор представлен и в России.