Показано, как работают цифровые приборы на новой Весте NG

Lada Vesta NG, выпуск которой планируют наладить в Тольятти в марте 2023 года, начнет сходить с конвейера сразу в нескольких комплектациях. В их числе должна оказаться и самая дорогая, которая уже стала предметом особого интереса для покупателей. В ней Vesta NG будет иметь ряд опций, ранее недоступных для этой модели, включая цифровую комбинацию приборов и планшетный дисплей мультимедийной системы.

В начале этого года в Ижевске успели собрать партию из таких машин, но их оказалось очень мало и до дилеров они так и не дошли. Теперь же в Сети наконец-то появилось первое видео, демонстрирующее то, как работает цифровая панель приборов и планшетный монитор информационно-развлекательной системы в «Весте NG».

Видеоролик опубликовал паблик в социальной сети «ВКонтакте» под названием «Avtograd News». По предварительной информации, в сюжете продемонстрирована версия Luxe Techno. В ней основной дисплей будет представлять собой TFT-IPS-экран с диагональю 10,4-дюйма и разрешением 960 на 1280 пикселей. Для того, чтобы активировать навигацию, потребуется наличие интернета от внешнего LTE-модема с SIM-картой или смартфона с Wi-Fi.

Что касается мультимедийной системы, то она сможет похвастать наличием всплывающих уведомлений о превышении скорости, а также информации о работе климатической системы и многих других функций. Устройство будет поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, но подключение смартфона через них доступно только через USB-разъем.