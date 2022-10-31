Компания Chery готовит новый кроссовер, который будет крупнее Tiggo 8, а также получит вместо роботизированной трансмиссии автоматическую коробку передач. Ежегодный объем выпуска таких коробок составит порядка 300 тысяч штук.

Предприятие, в которое компания инвестировала порядка полутора миллиарда юаней (12,66 миллиардов рублей), расположено в особой зоне экономического и технологического развития Китая — Фаньчане. Новая трансмиссия разрабатывалась собственными силами инженеров «Чери», а права на нее принадлежат дочерним брендам Starway Automobile и Jietu Automobile.

Комплектовать новой коробкой передач компания планирует кроссоверы, первым из которых станет вышеназванный Tiggo 9. Сейчас он проходит под заводским обозначением Chery T26. Тот факт, что АКПП достанется именно ему, подтверждается соответствующей надписью на крыле кузова – «8АТ».

Длина большого кроссовера должна составить 4800 мм, таким образом, с точки зрения габаритов он превзойдет нынешний самый крупный кроссовер Chery – Tiggo 8.

В качестве платформы для новой модели Chery выступит модульная архитектура T2X. Линейка двигателей кроссовера должна включить в себя два бензиновых турбомотора рабочим объемом 1,6- и 2-литра. Последний известен тем, что устанавливается в Tiggo 8. Там он выдает 254 лошадиные силы и 390 Нм крутящего момента.

Официальная премьера нового кроссовера Chery должна состояться в начале 2023 года. В продажу Tiggo 9 поступит ближе к середине года. Спустя некоторое время после дебюта на родном для себя китайском рынке автомобиль отправится на экспорт в ряд стран, среди которых, наверняка, сейчас значится и Россия.