Новые Lada B-класса, кроссовер Vesta: «АвтоВАЗ» назвал главные новинки Lada на период 2023-2025 годов

Несмотря на выход из состава акционеров «АвтоВАЗа» компании Renault, российский автопроизводитель не отказывается от ряда проектов, которые планировались на ближайшие годы. По крайней мере две новинки Lada дебютируют в период с 2023 по 2025 годы. О каких именно автомобилях идет речь рассказал паблик «Avtograd News».

Сообщество в социальной сети «ВКонтакте» привело информацию с недавней профсоюзной конференции, на которой выступил вице-президент по производству автокомпонентов Николай Строков. По словам топ-менеджера, компания активно работает над поиском новых поставщиков и определенный прогресс в этом вопросе уже наблюдается.

Что касается модельной линейки Lada, то возобновление массового выпуска автомобилей Largus автопроизводителю вряд ли удастся осуществить раньше осени 2023 года, поскольку в настоящее время все силы «АвтоВАЗа» брошены в проект Vesta NG.

Выпуск «флагмана» российской компании надеются начать на мощностях завода в Тольятти весной следующего года. И существует надежда, что эти планы будут реализованы в срок.

Параллельно «вазовцы» работают над новой линейкой автомобилей B-класса, которая включит в себя как седан и универсал, так и кросс-универсал. Такая модель будет спроектирована на модернизированной платформе CMF-B и должна встать на конвейер в конце 2024 года.

Но, пожалуй, главной автоновинкой «АвтоВАЗа» на ближайшие годы является первый в ее истории кроссовер, в основу которого ляжет архитектура Lada Vesta. Ориентировочный срок запуска модели в производство – 2025 год.