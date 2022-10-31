В начале 80-х годов Honda City считалась модной малолитражкой с трёхдверным кузовом, однако уже к середине 90-х превратилась в седан и отправилась покорять рынки развивающихся стран, где по сегодняшний день и остается. Актуальное, седьмое по счету поколение City дебютировало в 2019 году. С тех пор прошло уже три года, а значит подошел черед его плановой модернизации.

Видя растущую конкуренцию в сегменте бюджетных седанов, Honda решила внести ряд изменений в свою популярную 4-дверку. Тестовый прототип модернизированного City накануне был сфотографирован впервые на дорогах Таиланда.

Судя по тому, что наибольшую маскировку получила именно передняя часть седана, можно предположить, что основные изменения в экстерьере модели сосредоточатся именно там.

На единственной шпионской фотографии видно, что Honda City 2023 получил обновленный бампер с новыми корпусами противотуманных фар и вентиляционными решетками. Также видна решетка радиатора из неокрашенного черного пластика и новые боковые юбки, выступающие со стороны дверей.

Заснять заднюю часть седана очевидцам не удалось, но они рассказали, что корма машина обладала новым бампером, а над крышкой багажника автомобиля был установлен небольшой спойлер.

Несмотря на формальный рестайлинг, седан City должен сохранить актуальную моторную гамму, которая в Таиланде включает в себя 1-литровый 3-цилиндровым «наддувный» бензиновый двигатель, который выдает 122 л.с. мощности и 173 Нм крутящего момента, гибридную версию с 1,5-литровым двигателем, работающим по циклу Аткинсона, а также мощную гибридную систему с технологией под названием e:HEV.

Премьера обновленного Honda City должна состояться в 2023 году.