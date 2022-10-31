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Bugatti выкупила 5 классических моделей для заводской коллекции

От: Алексей Шмидт
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Французский автомобильный производитель Bugatti, завоевавший известность выпуском множества необычных суперкаров и гиперкаров, принял решение расширить собственную заводскую коллекцию моделей, выкупив пять классических моделей. Все пять машин компания приобрела у коллекционера Ханса Матти, который десятилетиями находил, а затем тщательно оберегал бесценные экземпляры из модельной линейки Bugatti.

Житель Швейцарии входит в клуб Bugatti Club Suisse, а также считается одним из главных знатоков по истории французской марки. Ему удалось собрать богатую коллекцию оригинальных фотографий, вырезок из газет, а также книг и заводской документации.

В своем гараже до 2022 года мужчина хранил пять машин. Одним из самых хорошо сохранившихся экземпляров Bugatti был автомобиль Type 51, на котором в свое время принимал участие в гоночных соревнованиях Луи Широн.

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Помимо него коллекция господина Матти состояла из моделей: Type 49 Faux, Type 37A, Type 35 B с мотором от Type 51, а также Type 35 A с двигателем, трансмиссией и задней осью от Type 36.

Несмотря на то, что ряд автомобилей имеет незаводское оснащение, используя силовые агрегаты от других моделей Bugatti, каждый из них сошел с конвейера завода французской марки, а значит имеет высокую историческую ценность. Кроме того, все эти автомобили по-прежнему находятся в оригинальном состоянии и ни разу не проходили через процедуру реставрации.

В какую сумму обошлась Bugatti покупка всех этих машин для собственной коллекции не уточняется. 

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