В Сети рассказали, почему водители в России скупают кроссовер «Хавейл-Джолион» за 2 млн

На сегодняшний день кроссовер «Хавейл-Джолион» является самым популярным китайским автомобилем на российском рынке, а в некоторых регионах, включая Москву, эта модель даже опережает все модели, включая отечественные Lada. В чем причины такого успеха рассказал журналист издания «НГС» Дмитрий Косенко.

«Поднебесный» кроссовер располагается в сегменте, где раньше главенствовал корейский бестселлер Hyundai Creta. Jolion имеет плюс-минус такие же габариты – его длина равна 4472 мм, ширина – 1841 мм, а масса составляет от 1,4 до 1,6 тонны.

Вместе с тем, китайский «паркетник» выглядит на фоне той же «Креты» более интересно, солиднее по дизайну, богаче по интерьеру и может похвастать более продвинутым функционалом.

По словам автора статьи, агрегатная база Jolion больше отвечает современным тенденциям в автопроме. Кроссовер комплектуется полуторалитровым «наддувным» мотором, выдающим 143 или 150 лошадиных сил в зависимости от типа привода. Связку двигателю составляет 7-диапазонный «робот». При этом в двух самых начальных комплектациях можно выбрать еще и 6-скоростную «механику».

В зависимости от версии крутящий момент двигателя Jolion составляет от 210 до 230 Нм крутящего момента, чего достаточно для того, чтобы разгонять автомобиль до 100 км/ч за 9,8-секунды. Динамика, мягко скажем, не ураганная, зато мотор способен переваривать АИ-92, а его паспортный расход топлива равен всего 9,9-литрам на «сотню» для версии с МКПП.

Основной причиной, по которой россияне стали активно покупать «Джолионы», эксперты связывают с дефицитом новых машин от других автопроизводителей, а также относительно невысокую цену на эту модель по сравнению с аналогами. Так, например, за базовую версию Jolion в России сейчас просят от 1 миллиона 899 тысяч рублей, тогда как за «топовую» – 2 миллиона 519 тысяч рублей.