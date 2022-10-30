Стало известно, за что водителю на АЗС может грозить штраф до 50 тысяч рублей

Большинство автомобилистов, посещающих автозаправочные станции, уверены, что этот участок является для них максимально безопасным оазисом. Однако и на нем действует свод определенных правил, нарушение которых может привести к крупному штрафу. О том, как не получить такое наказание рассказал эксперт Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев.

По словам юриста, слова которого приводит издание «Прайм», территория АЗС является пожароопасным объектом, а значит на нем действуют собственные нормы и правила противопожарной безопасности. К примеру, курение на заправке согласно ч. 1 ст. 6. 24 КоАП может привести к административному штрафу в размере от 500 до 1 тысячи 500 рублей.

Куда менее очевидным нарушением для водителей, которое влечет за собой гораздо более внушительный штраф, является заправка автомобиля с работающим двигателем, либо ремонт машины на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок. В таком случае водителя могут наказать привлечением к административной ответственности по статье 20.4 КоАП, а также назначить для него штраф, который будет определяться в зависимости от тяжести проступка. В некоторых случаях он способен достигать отметки в 50 тысяч рублей.

К административной ответственности водителя могут привлечь и за превышение скорости на территории автозаправочной станции (там она, как правило, ограничена 5 километрами в час). Нарушение этого требования ведет к штрафу в размере от 500 до 5 тысяч рублей либо решению права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.