Автомобили Lada могут получить китайский вариатор или «робот»

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работать над вопросом поставщика автоматизированной трансмиссии для автомобилей Lada. Но если еще не так давно российский автогигант рассматривал классический 6-скоростной гидромеханический «автомат» одного из китайских производителей, то теперь речь идет о более доступных видах коробок передач – вариаторе или «роботу» с двумя сцеплениями.

Как пишет издание «Дром», если роботизированная трансмиссия в закупе обойдется «АвтоВАЗу» лишь немного дешевле «гидромеханики», то оптовая цена бесступенчатого вариатора (от 6 до 9 тысяч юаней) окажется примерно в два раза ниже, чем у классической АКПП, за которую в «Поднебесной» просят от 10 до 15 тысяч юаней.

Причины, которые побудили «вазовцев» сделать выбор не в пользу классического «автомата» кроются не только в финансовых вопросах. Дело в том, что гидротрансформатор может не подойти автомобилям «Лада» по компоновочным соображениям – свободного пространства под такую трансмиссию не так много, а современные 6- или 8-диапазонные АКПП являются весьма крупными узлами и вряд ли поместились бы под капотом такой модели как Granta.

Существуют и другие факторы, вынуждающие руководство «АвтоВАЗа» сделать ставку на вариатор или «робот». Тольяттинскому автогиганту будет проще договориться с производителями китайских трансмиссий, нежели тех, которые производятся по лицензиям западных компаний.

Вместе с тем, «АвтоВАЗ» не отказывается от идеи локализации автоматизированной трансмиссии в будущем, однако сроки завершения этой процедуры пока остаются загадкой. Очевидно, что в ближайшие месяцы 2-педальне «Лады» в продажу не поступят, и даже флагман компании – Lada Vesta NG – на первых порах будет сходить с конвейера только с МКПП.