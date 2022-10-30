В Лаc-Вегасе покажут пикап Rivian с прицепом-зарядкой 

Ежегодная ноябрьская выставка тюнинг-индустрии SEMA в Лас-Вегасе традиционно является площадкой для премьер множества концептуальных автомобилей, которые привозят как известные автопроизводители, так и частные независимые компании. Несмотря на то, что некоторые крупные бренды отказались от участия в мероприятии, некоторых ярких премьер на выставке ждать все же стоит.

Одной из них должен стать электрический пикап Rivian R1T, который пережил процедуру модернизации от фирмы Optima Batteries. Комплект доработок включил в себя все необходимое для участия во внедорожных вылазках.

Судя по единственному изображению такого автомобиля, пикап Rivian R1T получит силовой обвес, новые колесные диски, обутые в «зубастые» покрышки производителя BFGoodrich, а также комплект спецоборудования, предназначенного для езды по пересеченной местности.

Так, например, передний бампер электрического пикапа сможет похвастать наличием дополнительного светового блока, а в задний интегрируют крепление для перевозки полноразмерной «запаски» и канистр.

Дополнительное пространство для перевозки груза отведут и на крыше, где появится силовой багажник с дополнительными ящиками, а в грузовом отсеке появится каркас с закрепленным на нем домкратом, шанцевым инструментов и сэндтраками.

Согласно заявлению разработчика такой машины, в комплект с доработанным пикапом Rivian R1T войдет прицеп под названием Turtleback, оборудованный фирменной зарядной станцией Optima Power Stantion. Это устройство позволит осуществлять подзарядку пикапа в дали от цивилизации, а также использовать его в качестве помощника в бытовых нуждах, в том числе для питания электроплиты, воздушного компрессора или набора для кемпинга.

Сколько будет стоить необычная переделка пикапа Rivian в экспедиционный автомобиль не уточняется.