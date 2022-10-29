Прокачанный Rolls-Royce продают за 1 млн евро 

Часто говорят, что на сегодняшний день более роскошного автомобиля, чем Rolls-Royce Phantom, не существует. Он большой, роскошный, оснащен всеми необходимыми для такой модели «фишками», а также очень дорогой. В общем в нем есть все, что необходимо для такой машины. Но в немецком ателье Mansory думают иначе и уже подготовили собственный вариант Phantom.

Улучшения от тюнеров начинаются с внешнего вида машины. Люксовый седан получил черный окрас кузова с оранжевыми вставками, которые заменили хромированные элементы декора. Штатный бампер превратился в новый с дополнительными светодиодными полосами с каждой стороны центрального воздухозаборника и ярко выраженным подбородочным сплиттером с боковыми лопастями, выполненными из карбона.

Изменению подверглась и корма машины, где установили новый бампер с более агрессивным диффузором и вырезами для больших выхлопных патрубков.

Кроме того, в этой части кузова появилось два спойлера – один из них установили над задним ветровым стеклом, а другой прикрепили к крышке багажника. Дополнил внешнюю картину комплект из 24-дюймовых легкосплавных колесных дисков.

Салон перешили полностью. Внутри главенствует оранжевая кожа и черные вставки из карбона.

Судя по фотографиям, прокачанный Rolls-Royce подвергся занижению подвески. А еще Mansory удалось увеличить его мощность. 6,75-литровый V12 с двойным «наддувом» развивает 601 лошадиную силу, что на 38 л.с. выше, чем это делает стоковый мотор Phantom.

Обычно у построенных Mansory автомобилей уже есть владелец, но в данном случае этот Rolls-Royce Phantom ищет новый дом. За него хотят выручить 1 миллион евро или 60 миллионов рублей.