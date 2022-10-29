В Сети показали, как дешево сделать из «Волги» внедорожник

Владелец видавшего виды ГАЗ-31029 Волга решил не вкладывать в проект постройки экспедиционного автомобиля огромные деньги. Вместо этого он использовал максимально доступные средства для превращения своей машины во внедорожник.

Взглянув на машину можно подумать, что от «Волги» у нее только кузов, который насажен на какое-то внедорожное шасси. Но это не так.

Технически автомобиль является заднеприводным седаном, но непростым. Как минимум со шноркелем, который владелец изготовил из водопроводной трубы, после чего покрыл ее «раптором». И, как отметил блогер с YouTube-канала «#ЧУДОТЕХНИКИ с Георгием Беловым», этот атрибут оказался автомобилю действительно необходим, поскольку автор проекта часто пускается на своей машине во внедорожные авантюры, включая переезд рек вброд.

Кузов машины местами имеет следы повреждений от ДТП, которые были устранены кустарным способом. Впоследствии владелец решил оставить все как есть, сделав своеобразный ремонт декоративным элементом машины.

Под капотом экспедиционной «Волги» красуется простая рядная «четверка». Мотор инжекторный, но распредвалы в нем от карбюраторной версии. Установили их для того, чтобы получить больше крутящего момента на низких оборотах. С этой же целью автомобиль позаимствовал коробку передач и главную пару у «ГАЗели».

Дополнили картину внедорожные шины, небольшой «лифт» подвески и съемная лебедка, расположенная в багажнике, но способная устанавливаться как спереди, так и сзади.

Экспедиционный автомобиль, построенный с минимальными вложениями, используется его владельцем по назначению – для путешествий по самым красивым уголкам планеты.