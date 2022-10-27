Что внутри самой дорогой Веста NG? Новые фотографии

Компания «АвтоВАЗ» вывела в продажу обновленную Lada Vesta, получившую приставку к названию NG, еще этим летом. Правда речь тогда шла об ограниченной партии в определённых комплектациях, среди которых не было самой дорогой – Luxe Techno. Именно в ней должны были появиться все прелести цивилизации, включая опциональную цифровую комбинацию приборов и планшетный дисплей мультимедийной системы.

Сообщество в социальной сети «VK» под названием «Avtograd News» удалось сделать фотографии интерьера «Вест» в версии Luxe Techno. По информации источника, таких автомобилей выпущено совсем немного – большая часть из них предназначена для внутризаводских испытаний.

На снимках продемонстрирована цифровая панель приборов с оранжевыми шкалами, напоминающими по своему оформлению аналоговые, которые используются в актуальной Vesta.

Мультимедийный планшет обладает диагональю 10,4-дюйма и разрешением 960×1280 пикселей. В него «зашит» навигатор (для него требуется интернет от внешнего LTE-модема или через Wi-Fi) и радио, способное работать в фоновом режиме. Кроме того, имеется возможность видеть всплывающие уведомления о превышении скорости, работе климата в салоне и многое другое.

Подключение телефона для его интеграции с «мультимедийкой» через интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto осуществляется через разъем USB. Так что ни о каком беспроводном соединении можно не мечтать.

А еще водитель и пассажир таких «Вест» будут иметь возможность управления атмосферной подсветкой салона.

Сроки начала производства самых дорогих Lada Vesta NG пока не раскрываются, но с базовых комплектаций эту модель планируют начать собирать на новой для автомобиля площадке в Тольятти примерно с весны этого года.