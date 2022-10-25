Новый внедорожник BYD появится в России: первые фото

Компания BYD с недавних пор не занимается выпуском традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас линейка этого китайского автопроизводителя включает в себя исключительно электрифицированные модели. В большинстве своем это электрокары, но имеются и гибридные автомобили. Новинка компании – новый внедорожник пока не получивший название – будет относиться как раз к этому классу.

Судя по первым фотографиям, утекшим в Сеть, гибридному вездеходу BYD достанется угловатый внешний облик с чертами, присущими Land Rover Defender. Классический дизайн включит в себя прямую крышу, пригодную для установки экспедиционного багажника, а также массивные колесные арки.

Головная оптика получит многоуровневую конструкцию, а радиаторная решетка окажется очень большой, чтобы пропускать через себя максимальное количество воздуха для охлаждения двигателя на невысоких скоростях и под большой нагрузкой.

Корма нового вездехода BYD на шпионских снимках щеголяет 8-угольным кофром с запасным колесом. Судя по ручке справа, багажная дверь имеет распашной механизм открывания.

С определенного ракурса можно заметить относительно небольшие свесы, что может намекать на определенные внедорожные характеристики. Предполагается, что новый внедорожник BYD получит систему полного привода с блокировками как минимум двух дифференциалов (заднего и межосевого), а также «раздатку» и многие другие атрибуты, которые могут приходиться на офф-роуде.

Напомним, ранее стало известно о планах концерна BYD начать продажи своих электромобилей на российском рынке. Произойти это должно в 2023 году при участии белорусской фирмы SGP, которая подала документы в Росстандарт на получение Одобрения типа транспортного средства на три модели BYD, включая седан Qin Plus, хетчбэк Dolphin и кроссовер Song Plus. В самой китайской компании эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают.