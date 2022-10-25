Внедорожник Tank 500, который появится в России, получил новую спецверсию в стиле Star Wars

Пока концерн Great Wall готовится к тому, чтобы начать продажи на российском рынке автомобилей бренда Tank, на родине этой марки в Китае для одной из моделей уже подготовили необычную версию, вдохновленную темой медиафраншизы «Star Wars».

Речь идет о внедорожнике Tank 500, у которого появилась лимитированная модификация Darth Vader. Название спецверсии отсылает к одному из главных антагонистов киноэпопеи Дарту Вейдеру.

Тираж Tank 500 Darth Vader составит всего 500 экземпляров. Такие внедорожники будут базироваться на комплектации Sports Edition и отличаться дизайном радиаторной решетки в стиле Land Cruiser 200, черными молдингами взамен хромированных, черным цветом кузова, а также выкрашенными в него же рейлингами на крыше, колесными дисками и корпусами наружных зеркал.

Дополнить картину предстоит красным тормозным суппортам и затемненным секциям блок-фар с дневными ходовыми огнями.

Никаких доработок в салоне новой спецверсии Tank 500 по сравнению с исполнением Sports Edition не произошло. Автомобиль обладает стандартным интерьером с черными кожаными креслами, большим планшетным дисплеем мультимедийной системы на центральной консоли и вставками «под дерево» на торпедо и дверных картах.

С точки зрения «техники» все также осталось, как и прежде. Так что для Tank 500 Darth Vader заявлен 3-литровый «наддувный» V6, выдающий 354 лошадиные силы и 500 Нм. Связку ему составляет 9-диапазонный «автомат» и система полного привода.

Доплата за спецверсию составит 35 тысяч юаней (около 300 тысяч рублей) – до 365 тысяч юаней (3 миллиона 100 тысяч рублей).

В России премьера простого Tank 500 должна состояться уже в ноябре, но до дилеров такие внедорожники доберутся не раньше 2023 года.