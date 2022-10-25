Geely показала новый кроссовер только для мужчин 

Китайский автомобильный концерн Geely продолжает расширять свою модельную линейку в сегменте кроссоверов. Одной из последних новинок компании должен стать большой «паркетник» Haoyue L, премьера которого пока находится в процессе подготовки. Впрочем, как будет позиционироваться модель уже известно. И это обстоятельство можно назвать весьма причудливым маркетингом.

В рамках анонса автомобиль показали на первых изображениях, на каждом из которых можно заметить надпись «本色, 就很MAN» («Естественный – это так по-мужски»).

Согласно информации, размещенной в базе «поднебесного» минпрома, длина Haoyue L составит 4860 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1770 мм. Размер колесной базы будет равен 2825 мм.

На старте продаж кроссоверу достанется 2-литровый «наддувный» мотор, выдающий 218 лошадиных сил. Он хорошо известен российским покупателям по купеобразному вседорожнику Tugella. В качестве трансмиссии для двигателя, по всей вероятности, выступит 7-диапазонный преселективный «робот», а систему полного привода можно будет выбрать в качестве опции.

Фотографий салона пока нет, но безальтернативность 7-местной компоновки намекают, что целевая аудитория новинки – семейные мужчины.

В продажу на родном для себя китайском рынке Geely Haoyue L поступит до конца 2022 года. Ему предстоит сменить текущую генерацию этой модели, которая сейчас продается в «Поднебесной» по цене от 103 тысяч 600 до 142 тысяч 600 юаней или 900 – 1 миллион 125 тысяч рублей.