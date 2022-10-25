Назван недорогой корейский автомобиль без слабых мест и большим ресурсом

Выбор новых автомобилей в России сейчас ограничен, поэтому многие потенциальные покупатели, ищущие машину, устремили свой взор на вторичный рынок. Найти на нем сейчас недорогую, но при этом ресурсную модель, будет непросто. Впрочем, по крайней мере один вариант такого автомобиля существует. Речь идет о Hyundai Getz (2002 – 2010 годов выпуска).

Как отмечает издание «За рулём», этот дешевый и компактный хэтчбек поставлялся в 3- и 5-дверных кузовах в Россию из Южной Кореи, но большинство машин, присутствующих сейчас на нашем рынке, являются пятидверными.

С обновлением, произошедшем в 2006 году, «Гетц» обзавелся уже в «базе» системами ABS, гидроусилителя рулевого управления, кондиционером, а также отключаемым «эирбегом» со стороны пассажира.

Среди главных достоинств этой модели эксперты выделили недорогое обслуживание, надежные и неприхотливые основные узлы и агрегаты, а также износостойкий салон.

Но не обошлось и без недостатков. Так, например, журналистов не устроил 254-литровый багажник машины, а также тот факт, что на вторичном рынке найти такие машины с небольшим пробегом практически невозможно.

Среди главных эксплуатационных «болячек» Getz эксперты назвали электроусилитель рулевого управления на автомобилях с мотором 1,6 до 2005 года, высокий износ тормозных колодок и дисков, появление ржавчины на днище и пятой двери, а также в топливном баке, что выводит из строя фильтр в результате его засорения в течение 10-12 лет.

Самым массовым предложением Hyundai Getz на вторичном рынке страны сейчас является автомобиль с мотором 1,4 и механической трансмиссией. За машину 2006 года выпуска придется заплатить примерно 350 тысяч рублей.