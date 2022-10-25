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Сколько сезонов подряд прослужит комплект зимних колес

От: Алексей Шмидт
Сколько сезонов подряд прослужит комплект зимних колес

Зимние покрышки (шипованные шины и фрикционные) изготавливаются из специальных резиновых смесей с добавками, призванными придать им максимальную мягкость и эластичность даже при самых низких температурах воздуха. Но как понять, что они максимально изношены и их пора менять?

Существует несколько способов выяснить, что зимняя резина непригодна для дальнейшего использования. Но, в отличие от тех же летних шин, все они чаще всего не связаны с количеством оставшихся шипов или глубиной протектора. 

Дело в том, что в течение срока службы покрышки подвергаются воздействию различных внешних факторов, включая температурные перепады, а также химические составы реагентов, которыми обильно посыпают дороги крупных городов. Более того, максимальный срок службы зимних шин указывают даже сами их производители.

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Согласно ГОСТу 4754-97, минимальный срок эксплуатации покрышек легковых машин составляет 5 лет. При этом некоторые именитые производители шин заявляют куда более внушительные цифры. В случае с Michelin, Nokian и Continental он составляет 10 лет. Вот только чаще всего он не применим к российским условиям эксплуатации резины.

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Наиболее логичным выглядит срок использования покрышек до 5-7 лет (в среднем 6 лет), после чего их лучше будет заменить. Уже 6-летняя резина не будет обеспечивать должного «зацепа», а также может постепенно начинать покрываться трещинами. Как раз они являются главным индикатором того, что шины начали «высыхать», а значит становиться менее эффективными в условиях зимы.

Для того, чтобы понять, какого возраста резина, стоит обратиться к маркировке на боковине шины. Достаточно найти на ней 4-значный код, который часто (но не всегда) находится в овале. Первые две цифры в нем обозначают неделю изготовления покрышки, а последние год.

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