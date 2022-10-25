Авто для самого шейха. Что за автомобиль из Арабских Эмиратов продают за 10 млн рублей

Японский внедорожник Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска выставили на продажу в Барнауле за 10 миллионов 500 тысяч рублей. По словам владельцам машины, автомобиль привезли из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Соответствующее объявление было размещено на портале объявлений «Авито».

Машина находится в полностью новом состоянии с околонулевым пробегом. Сиденья до сих пор обернуты в пленку.

Кузов японского рамного внедорожника, продающегося на Алтае, окрашен в белый цвет. Согласно информации, опубликованной порталом «Дром», в конструкции шасси Land Cruiser 300 использовались цельные элементы, изготовленные из высокопрочной стали. Этот же материал применялся при изготовлении стоек и порогов, тогда как передние крылья, двери, крышу и капот выполнили из алюминия.

Отделка салона конкретно этого «Ленд Крузера» – светло-бежевая. Но на сиденьях использована не кожа, а подобие велюра. Внутри можно заметить акустическую систему с шестью динамиками и 9-дюймовый дисплей мультимедии по центру.

Приводит в движение Land Cruiser 300, выставленный на прдажу в Барнауле, 4-литровый бензиновый мотор, выдающий 275 лошадиных сил. Связку ему составляет автоматическая трансмиссия и система полного привода.