Блогер разобрал мотор и коробку передач новейшего Chery Tiggo 8 Pro

Блогер с китайского Weibo-канала «Dongchedi», специализирующегося на рассказах о технике многих «поднебесных» автомобилей, разобрал двигатель и трансмиссию новейшего кроссовера Chery Tiggo 8 Pro. В обзоре использовался автомобиль в максимальной комплектации по цене в 172 тысячи юаней. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 450 тысяч рублей.

В КНР Tiggo 8 Pro продается всего полгода, а в России сейчас представлен кроссовер с аналогичным техническим оснащением, но под именем Tiggo 8 Pro Max. Так что выводы об агрегатах китайского вседорожника будут полезны и для нашей страны.

Эксперты китайского издания занимались разборкой 2-литрового «наддувного» мотора, который в Tiggo 8 Pro агрегатируется 7-скоростной роботизированной трансмиссией и системой полного привода.

Уже в рамках стартовой ревизии блогеры обнаружили микроцарапины на стенках цилиндров, хотя пробег конкретно этого двигателя равен всего 14 километрам. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что в 2-литровом турбомоторе Tiggo 8 Pro имеются определённые проблемы с точки зрения высокого уровня трения.

В остальном же в «Dongchedi» мотор нового кроссовера Chery похвалили, назвав его одним из лучших ДВС в КНР.

Шасси и коробка передач Tiggo 8 Pro блогерам также понравились. Эксперты показали, что внутри приводного вала использован слой из картона, снижающий вибрации, а муфта отбора мощности хоть и выглядит максимально простой, но может похвастать высокой эффективностью.

Похвалы удостоилась и тормозная система кроссовера, в которой спереди используются 2-поршневые суппорты с плавающими скобами, а тормозные диски являются вентилируемыми.

Не обошлось и без недостатков модели. К ним обозреватели отнесли, согласно видеоролику, переведенному YouTube-каналом «Китайские автомобили», выступающий снизу глушитель, отсутствие защиты днища и открытые трубки кондиционера.