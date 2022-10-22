Названы главные автоновинки, которые появятся в России до конца года

Несмотря на то, что российский авторынок все еще находится в стадии стагнации, автоновинки на нем все же периодически появляются. До конца этого года в продажу должны выйти как минимум три перспективные модели, причем все они будут выпускаться на территории России. Редакция Daily-Motor.Ru назвала самые главные автомобильные премьеры, которые состоятся до конца 2022-го.

Самой ближайшей автоновинкой для нашего рынка должен стать кроссовер компании Evolute. Новоиспеченный российский бренд, производство машин которого ведется на мощностях завода «Моторинвест» в Липецкой области, подготовит электрический вседорожник с именем i-Joy. Он присоединится к седану i-Pro до конца этой осени. Обе модели будут построены на базе автомобилей Dongfeng.

Вместе с тем, в декабре компания «Электромобили Мэнуфэкчуринг Рус» начнет серийный выпуск и продажи безбензинового грузовика EVM Pro на базе удлиненного «УАЗ Профи». Машина получит сразу несколько конфигураций, начиная от промтоварного фургона и закачивая рефрижератором. В качестве силовой установки для модели выступит электромотор, разработанный в России.

Замыкает список самых главных новинок на автомобильном рынке РФ, которые должны появиться в реализации до конца 2022 года, первая модель возрождённого бренда «Москвич». Предприятие в Москве, ранее принадлежащее компании Renault, запустится в декабре.

При этом какие машины оно будет выпускать до сих пор официально неизвестно. Впрочем, дилерская Сеть компании уже находится в стадии формирования. Среди возможных вариантов автомобилей, которыми могут стать современные «Москвичи», называют модельные линейки «поднебесных» компаний JAC, FAW и BYD.