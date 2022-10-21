В России появится новая автомобильная марка Tank: что известно о ее внедорожниках

Российский авторынок вскоре ждет пополнение. К нам привезут автомобили новоиспеченной марки Tank.

Владельцем бренда является китайский концерн Great Wall. Компания уже подтвердила, что готовится дебюту Tank в России, а также назвала две первые модели, которые появятся в продаже на нашем рынке. На первом этапе их будут ввозить к нам небольшими тиражами и продавать через собственную дилерскую сеть.

Речь идет о внедорожниках Tank 300 и Tank 500. Младшая модель в линейке продается на китайском рынке с 2-литровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 227 лошадиных сил. В России отдача этого двигателя будет снижена в угоду более приемлемым для покупателей налоговым ставкам.

Tank 300 может похвастать наличием независимой подвески спереди и неразрывного моста сзади. Система полного привода реализована посредством блокируемой муфты, установленной в приводе передних колес. Имеются «понижайка», а также блокировки межколесных дифференциалов.

Более крупный по габаритам Tank 500 визуально схож с Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Sequoia. Эта модель базируется в сегменте полноразмерных внедорожников и обладает внушительным дорожным просветом в 224 мм.

В Китае «пятисотка» оснащается 354-сильным 3-литровым битурбированным двигателем (500 Нм), в качестве довеска для которой выступает 48-вольтовый стартер-генератор. Трансмиссия – 8-скоростная АКПП. Привод – полный с электромагнитной муфтой, подключающей передние колеса. В базовый арсенал Tank 500 входят демультипликатор и блокировка заднего дифференциала.

Официальная премьера Tank 300 и Tank 500 должна состояться уже в ноябре, но в продажу такие внедорожники поступят не раньше первой половины следующего года.