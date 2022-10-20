В российских автосервисах стало больше поддельных запчастей

С весны этого года многие автовладельцы европейских брендов столкнулись с дефицитом запчастей и резким ростом цен на них. Обслуживать машину стало дорого. Это связано с тем, что многие автоконцерны приняли решение о приостановке своей работы в России.

С приходом зимы услуги сервисных центров ввиду сезонного спроса стали особенно востребованы. Но есть ли у них необходимые комплектующие и сколько они стоят? В этом разобрались журналисты издания «Е1».

Авторы статьи побеседовали со многими владельцами автосервисов, которые подтвердили наличие сложностей с наличием запчастей. Покупателям предлагается либо дольше ждать, либо переплачивать, а также идти на жертвы с точки зрения качества выбранных деталей.

Причем с комплектующими для немецких и американских автомобилей, в отличии от тех же «японцев» и «корейцев», ситуация складывается наиболее сложной.

Как отмечают сотрудники СТО на немецкие машины запчасти есть, но стоят они очень дорого, а на американские найти очень сложно, да и их цена порой оказывается «заоблачной».

Вместе с тем, появилась куда более серьезная проблема. Связана она с ростом количества поддельных запчастей.

Один из представителей екатеринбургского сервиса заявил следующее: «Подделок много, и за качество запчастей мы не отвечаем».

Кроме того, некоторым сервисам недостает некоторых видов моторного масла. Впрочем, пока эта проблема не затрагивает позиции из массмаркета, а касается исключительно отдельных редких видов этой продукции.

Тем не менее, определенные положительные изменения на рынке запчастей, несмотря на все сложности, все же есть. К примеру, как отмечают авторы статьи, некоторые автосервисы в последнее время начали фиксировать увеличением объемов импорта деталей.