«Посаженная Vesta NG»: необычные автомобили начали продавать дилеры

Новая Lada Vesta NG поступила в продажу в середине этого лета, но пока только в ограниченной партии. Многие машины из нее до сих пор не распроданы, поскольку цены на автомобиль оказались сильно завышены (за многие новые «Весты» просили более 2 миллионов рублей).

А теперь выяснилось, что Vesta NG стала доступна для покупателей в заниженном кузове. Аналогичный вид тюнинга в свое время использовали покупатели Lada Priora, но в дилерских центрах такие автомобили, как правило, не продавались.

«Посаженная Vesta», судя по фотографии, опубликованной в сообществе «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022», отличается от простого обновленного седана сильно заниженным клиренсом, который привел к тому, что арки буквально нависают над колесами.

Комментарий к публикации со снимком «посаженной Весты» гласит:

«Да-да, сейчас понабегут те, кто использует машину как средство передвижения».

Информации о том, какой автосалон торгует «заниженными Вестами», нет. Ровно как и сведений, касающихся цен на такие автомобили.

Ранее стало известно о планах компании «АвтоВАЗ», касающихся возобновления производства ее флагманской модели. По предварительным подсчетам представителей российского автогиганта, Vesta вернется на конвейер, но уже не ижевского завода, а тольяттинского, примерно в марте 2023 года. Причем речь будет идти уже об обновленных автомобилях, тогда как дореформенные «Весты» выпускаться уже не будут.

Объем инвестиций в перенос сборки Vesta с предприятия в Ижевске на завод в Тольятти составят порядка 1 миллиарда рублей.