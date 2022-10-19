Новая «Ока 2022» за 600 тысяч рублей: первые изображения

Компания «АвтоВАЗ», несмотря на все текущие сложности, не отказывается от идеи по наращиванию производства до полумиллиона машин в год. По неофициальным данным, Минпромторг уже уведомил российского автогиганта о необходимости увеличения выпуска автомобилей в ближайшие несколько лет.

Это может привести к тому, что «АвтоВАЗу» придется расширять свою модельную линейку новыми автомобилями. Независимые дизайнеры решили пофантазировать на эту тему, показав на рендерах новый автомобиль, получивший название «Ока 2022».

По мнению автомобильных художников, возрожденный компакт-кар мог бы получить необычный дизайн, отсылающий к моделям немецкого бренда Smart, который принадлежит концерну Daimler.

Кроме того, на рендерных изображениях «Oka 2022» показана с нескольких ракурсов. На одном из них можно заметить большую букву «Е», что могло бы говорить о ее возможной электрификации.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил, что компания не собирается отказываться от платформы CMF-B, несмотря на выход из всех перспективных проектов концерна Renault. Однако эта архитектура предполагает использование исключительно двигателей внутреннего сгорания.

Учитывая, что «Ока 2022» по мнению авторов изображений задумана как электрокар, «вазовцы» могут рассмотреть вариант модернизации этой «тележки» для использования в ней электрических силовых установок. Тем более, что французскую модульную архитектуру в любом случае придется упрощать, переводя на отечественные детали.

Кроме того, существует еще один вариант, при котором «Ока 2022» могла бы без особых проблем стать электрической. Помочь в этом ей может проект «батарейного» e-Largus, который сейчас активно готовится на «АвтоВАЗе» и вскоре должен встать на конвейер завода в Ижевске.

Альтернативный вариант – использование мотор-колеса Дуюнова, о котором в руководстве российского автогиганта говорили несколько лет назад. Впрочем, постепенно новости об этом проекте поутихли.

Что касается тягового аккумулятора, то он несмотря на небольшие размеры автомобиля вряд ли окажется компактным. Не исключено, что запас хода нового электромобиля доведут до отметки в 250 километров, как заявлено в случае с «батарейным» Largus. Однако пока это только предположения.

Назвали независимые дизайнеры и цену такого автомобиля. По их мнению «Ока 2022» могла бы стоить с учетом государственных субсидий порядка 600 тысяч рублей. Этой суммы вряд ли хватило бы для того, чтобы сделать модель максимально рентабельной, но покрыло бы расходы на ее создание.

Разумеется, пока вся эта информация носит лишь формат слухов. Ни о какой возрожденной «Оке» в данный момент не может идти и речи. Главными перспективными проектами «АвтоВАЗа» на ближайшие годы названы кроссовер на платформе Vesta и преемник Lada Granta. Обе модели должны увидеть свет в 2024-2025 годах. А что будет дальше пока загадывать рано.