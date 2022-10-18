Дизайнер «Волги» и «Чайки» нарисовал ГАЗ «всех времен»

Автор изображения: Владимир Носаков

Дизайнер Горьковского автозавода, который принимал участие в создании внешнего облика легендарных моделей «Волга» ГАЗ-24 и «Чайка» ГАЗ-14, продемонстрировал эскиз автомобиля «ГАЗ», который объединяет в себе черты всех легковушек Нижегородского предприятия.

Автором рисунка является Владимир Никитович Носаков. Макет демонстрирует автомобиль ГАЗ «всех времен» с радиаторной решеткой, которую дизайнер позаимствовал у фаэтона ГАЗ-А, капотом, взятым у ГАЗ-М1, передней стойкой кузова и дверью водителя, повторяющими эти элементы модели ГАЗ-М20 «Победа».

Венчает картину задняя дверь, которой с концептом поделилась «Волга» ГАЗ-21. Тогда как сама корма машины представляет собой гибрид двух последних «Волг» – 24-й и 11-й, пишет издание «Quto.ru».

Появившийся в распоряжении российских журналистов эскиз «сборной солянки» из множества автомобилей Горьковского автозавода особенно интересен тем, что в середине этого лета предприятие «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде подало заявку на регистрацию товарных знаков «Чайка» и «Волга-21».

Впрочем, практически сразу стало понятно, что речь идет не о возрождении знаменитых брендов в качестве современных автомобилей, а о маркетинговой истории, которая позволит выпускать под этими марками различные сувенирные элементы, включая вилки, ножи, грелки, зажигалки, амулеты, монеты, календари и многое другое.