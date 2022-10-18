Анонсирован новый кроссовер Mitsubishi: он будет конкурентом Hyundai Creta

Последней новинкой компании Mitsubishi в сегменте кроссоверов оказался «паркетник» ASX нового поколения, который как две капли воды был похож на Renault Captur. Но останавливаться на этом японцы, объединившие усилия с альянсом Renault-Nissan, не намерены, и уже готовят очередной «паркетник».

Официальный дебют пока еще не названного вседорожника «Митсу» состоится до конца октября во Вьетнаме. Причем только в статусе шоу-кара. Ни названия модели, ни сведений о том, как он будет выглядеть пока нет.

Сама компания ограничилась лишь кратким анонсом с обозначением «Small SUV Concept» и малоинформативным тизером, на котором можно рассмотреть лишь шильдик бренда, встроенный в радиаторную решетку с крупными черными сотами, а также массивный передний бампер с широким воздухозаборником.

Предполагается, что основным рынком сбыта для нового кроссовера Mitsubishi станет Юго-Восточная Азия. Там ему предстоит бросить вызов таким корейским бестселлерам, как Hyundai Creta и Kia Seltos.

О технической стороне нового кроссовера «Митсубиши» информации пока нет, но азиатская пресса пишет о том, что для «паркетника» уже зарезервирован полуторалитровый атмосферный 4-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 105 лошадиных сил. Этот же двигатель ранее достался компактвэну Mitsubishi Xpander.

Полного привода у новинки не будет от слова «совсем», поскольку подобного рода автомобилям в Юго-Восточной Азии он не нужен (полного привода там нет и у Hyundai Creta).