Известно, сколько потратит владелец Lada Niva Travel за 5 лет. Сумма оказалась эквивалентна цене новой машины

Внедорожник Lada Niva Travel наряду с классической Niva Legend является одним из самых доступных на сегодняшний день представителей сегмента SUV. За вездеход, который раньше назывался Chevrolet Niva, сейчас просят от 998 тысяч 900 рублей.

Эксперты аналитического агенства «Цена.Авто» решили проверить, во сколько обойдется владение «Нивой Тревел» за 5 лет. Оказалось, что наибольшие затраты придутся на топливо.

Для расчета журналисты использовали несколько параметров: срок владения в пять лет, возраст водителя в 35 лет и его стаж в 10 лет. Регион – Московская область и Москва. В среднем за 5 лет автомобили там «пробегают» около 100 тысяч километров.

С учетом всех обозначенных условий за вышеназванный период владелец Niva Travel потратит на эксплуатацию своей машины порядка 1 миллиона 40 тысяч рублей. В месяц это около 17 тысяч 300 рублей, а за 1 километр пробега придется выложить 10 рублей 40 копеек.

Наибольшая часть расходов придется на оплату топлива для машины – 711 тысяч 270 рублей или 68% от общей стоимости владения. Еще 177 тысяч 676 рублей или 18% уйдет на страхование внедорожника (ОСАГО+КАСКО).

Техническое обслуживание автомобиля заберет из кармана владельца российского вездехода за 5 лет 117 тысяч 800 рублей, что эквивалентно 12% от всех затрат за период владения.

Еще 2 процента необходимо будет выложить за зимние покрышки и транспортный налог.