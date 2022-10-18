Названы главные автоновинки осени 2022 года

Осенью многие зарубежные компании представили собственные автоновинки в различных сегментах автомобильного рынка. В их числе оказались как обычные городские машины, так и суперкары, стоящие сотни тысяч долларов.

Шведско-китайский бренд Polestar, принадлежащий Volvo и Geely, представил свою третью по счету модель и первую в сегменте SUV – Polestar 3. Производство электрического 5-местного кросс-купе стартует до конца года, а продажи начнутся не раньше второй половины 2023-го. Ориентировочная цена – 85 тысяч 300 долларов (5 миллионов 300 тысяч рублей).

Другая автоновинка этой осени – дрифт-кар от баварского автопроизводителя BMW. Речь идет о модели M2 в кузове G87, которая отличается от предшественника как внешне, так и в техническом плане. Отныне рядный 6-цилиндровый мотор с двойным турбонаддувом выдает 460 лошадиных сил и 550 Нм, что на 90 л.с. выше, чем это делал M2 первой генерации. Кроме того, новое детище BMW сохранило задний привод и режим дрифта.

Не осталась в стороне и компания Jeep, которая показала свой первый электромобиль, ставший самым компактным в линейке автопроизводителя. Кроссовер получил имя Avenger. Приводить в движение его предстоит 156-сильному мотору и тяговой батареи емкостью 54 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 400 километров.

Компания Citroen в категории автоновинок этой осени пока может похвастать только шоу-каром, которому достались рубленые формы. Машина носит имя Oli и представляет собой электромобиль с запасом хода до 400 км. Серийная версия этой модели должна дебютировать не раньше 2023 года.

А пока у компании Ford наконец-то дошли руки до смены поколения культовой модели Mustang. Седьмая генерация спорткара поступит в продажу летом 2023 года, но ее дебют уже состоялся.

Машина сохранила задний привод, но технически представляет собой полностью новую модель. Линейка двигателей «Мустанга» включила в себя 2,3-литровый 4-цилиндровый турбомотор и 5-литровый атмосферный V8. Их мощность пока не называется.

Замыкает список главных автоновинок осени этого года по версии «Газеты.ру» первый в истории Ferrari кроссовер – Purosangue. Конкуренту Lamborghini Urus достался 6,5-литровый «атмосферник» V12, выдающий 725 лошадиных сил и 716 Нм.

С места до первой «сотни» кроссовер Ferrari способен разгоняться всего за 3,3-секунды, а его максимальная скорость равна 310 километрам в час. В продажу Ferrari Purosangue поступит весной следующего года. Его цена уже известна – от 390 тысяч евро (23 миллиона 800 тысяч рублей).