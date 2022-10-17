Geely показала салон самого аэродинамичного минивэна в мире

Бренд Zeekr появился в портфеле китайского автомобильного концерна Geely в 2021 году. Марка была создана для того, чтобы продавать на местном рынке дорогие электромобили. Первой моделью компании стал лифтбэк с индексом 001, а теперь в Zeekr готовятся к премьере минивэна под названием 009.

Как будет выглядеть автомобиль уже известно. Первые официальные фотографии однообъемника появились в Сети этим летом, а теперь в интернет выложили снимки его интерьера.

Судя по ним, минивэну, который компания позиционирует как самый аэродинамичный в мире (коэффициент лобового сопротивления будет равен 0,27), достанется 6-местный салон с мультиконтурными креслами, оборудованными системами электрорегулировки, вентиляции и подогрева.

Среди других необычных решений стоит выделить наличие сенсорных дисплеев в дверных картах, а также отдельного выдвижного экрана-кинотеатра, вмонтированного в потолок.

Комбинация приборов будет полностью цифровой, а мультимедийная система получит большой 15,6-дюймовый тачскрин.

Длина Zeekr 009 составит 5200 мм. Снаряженная масса – 2830 кг. В качестве опции предложат пневмоподвеску.

Приводить в движение минивэн будут электрические двигатели, установленные спереди и сзади. Их мощность составит 272 л.с., а максимальный крутящий момент окажется равен 343 Нм.

Официальный дебют Zeekr 009 должен состояться до конца осени. В продажу в Китае автомобиль поступит в декабре 2022 года. В 2023 году новинка суббренда Geely отправится покорять мировой рынок. Не исключено, что ей удастся добраться и до России.