В Китае покупателям седанов Audi A8L бесплатно отдают кроссоверы Q2L

На что только не приходится идти автопроизводителям и дилерам, чтобы заставить покупателей обратить внимание на некоторые свои модели. Одним из таких примеров стал автосалон в Китае, который повесил над флагманским седаном A8L завлекающее объявление. Согласно нему, тех, кто решится приобрести премиальную четырехдверку, ждет подарок в виде компактного кроссовера Q2L.

С чем связана столь неслыханная щедрость остается только догадываться. Но одно можно сказать точно. Как сам A8L, так и бонус Q2L, идущий в комплекте, по отдельности продаются в «Поднебесной» очень плохо.

Так например, с января по август 2022 года в КНР было продано всего 7 тысяч 90 удлиненных седанов A8. Для сравнения, Mercedes-Benz опередил эту модель со своим S-Class почти на 10 тысяч машин, а BMW с 7-Series почти на 3 тысячи.

Что касается компактного Q2L, то ее и вовсе собираются снять с реализации из-за низкого спроса. В 2023 году производство модели остановится, а преемника для нее не запланировано.

Согласно официальному сайту Audi, официальная цена актуального Audi A8L в Китае составляет от 829 800 до 1 954 800 юаней (7 миллионов 160 тысяч рублей – 16 миллионов 850 тысяч рублей), а за кроссовер Audi Q2L просят от 228 тысяч 800 до 268 тысяч 800 юаней (1 миллион 975 тысяч – 2 миллиона 320 тысяч рублей).