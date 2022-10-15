Из Китая в Россию привезли нового конкурента «ГАЗели»

Официальная премьера нового китайского цельнометаллического фургона JAC Sunray в России состоялась еще этой весной, но с тех пор никаких подробностей о том, в каком виде стоит ждать эту модель у нас, не было. Прошло почти полгода и выяснилось, что первые такие автомобили уже начали поступать к местным дилерам. Их позиционируют как замену ушедшему Ford Transit и как конкурента отечественной «ГАЗели».

Появление модели JAC Sunray датировано 2011 годом. Автомобиль представляет собой клона Mercedes-Benz Sprinter, но с собственным двигателем. Везут к нам такие фургоны из Казахстана, где осуществляется их сборка.

В будущем не исключен вариант, при котором этот цельнометаллический фургон встанет на конвейер завода «Соллерс», который не так давно остался без работы из-за прекращения выпуска Ford Transit.

Предполагается, что локализованные Sunray в России можно будет увидеть как в автопарках скорой помощи, так и в маршрутном такси. Впрочем, пока официальной информации на этот счет нет.

Что касается уже ввозимых из Казахстана, то цены на них стартуют с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей. Для сравнения, примерно эти же деньги сейчас просят за современную «ГАЗель NN». Полноценный прайс-лист на автомобиль JAC обещает раскрыть позже.

В продаже в России будут представлены как машины с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, агрегатированным 6-скоростной МКПП, так и турбодизельные автомобили с отдачей в 150 л.с.