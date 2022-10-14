Обновленный Geely Tugella в России оказался дороже, чем у соседей

На российском рынке продажи купеобразного кроссовера Geely Tugella стартовали два года назад, поэтому для этой модели подошел черед плановой модернизации. Первым реформенный «паркетник» получили жители Белоруссии, а теперь пришел черед и России. Как и предполагалось, модернизированная «Тугелла» оказалась заметно дороже, чем у соседей. Но разница в цене превзошла все ожидания.

Если в Белоруссии за рестайлинговый кроссовер просят от 111 тысяч 600 местных рублей (2 миллиона 800 тысяч рублей в российской валюте), то в России базовая комплектация новой Tugella была оценена минимум в 4 миллиона рублей (+100 тысяч рублей к дореформенному «паркетнику»).

Напомним, с обновлением китайский кросс-купе получил новую радиаторную решетку, модернизированный передний бампер, а также четыре патрубка выхлопа сзади вместо двух.

В салоне кроссоверу досталась черная обивка потолка, дополнительный USB-разъем на передней панели и на 4 больше динамика акустической системы Bose, чем было у дореформенного кросса. Кроме того, новая Tugella может похвастать наличием проекционного дисплея.

Техническую сторону автомобиля модернизация не затронула. 2-литровый «наддувный» мотор мощностью 238 лошадиных сил остался без изменений. Связку ему, как и прежде, составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода с муфтой, установленной на задней оси.

Первые экземпляры обновленного Geely Tugella уже начали добираться до российских дилеров. Их продажи начнутся в ближайшее время.