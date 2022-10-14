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Обновленный Geely Tugella в России оказался дороже, чем у соседей

От: Алексей Шмидт
Обновленный Geely Tugella

На российском рынке продажи купеобразного кроссовера Geely Tugella стартовали два года назад, поэтому для этой модели подошел черед плановой модернизации. Первым реформенный «паркетник» получили жители Белоруссии, а теперь пришел черед и России. Как и предполагалось, модернизированная «Тугелла» оказалась заметно дороже, чем у соседей. Но разница в цене превзошла все ожидания.

Если в Белоруссии за рестайлинговый кроссовер просят от 111 тысяч 600 местных рублей (2 миллиона 800 тысяч рублей в российской валюте), то в России базовая комплектация новой Tugella была оценена минимум в 4 миллиона рублей (+100 тысяч рублей к дореформенному «паркетнику»).

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Напомним, с обновлением китайский кросс-купе получил новую радиаторную решетку, модернизированный передний бампер, а также четыре патрубка выхлопа сзади вместо двух. 

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В салоне кроссоверу досталась черная обивка потолка, дополнительный USB-разъем на передней панели и на 4 больше динамика акустической системы Bose, чем было у дореформенного кросса. Кроме того, новая Tugella может похвастать наличием проекционного дисплея.

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Техническую сторону автомобиля модернизация не затронула. 2-литровый «наддувный» мотор мощностью 238 лошадиных сил остался без изменений. Связку ему, как и прежде, составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода с муфтой, установленной на задней оси.

Первые экземпляры обновленного Geely Tugella уже начали добираться до российских дилеров. Их продажи начнутся в ближайшее время. 

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