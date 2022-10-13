Раскрыты подробности о самом мощном и экономичном Geely Monjaro. Он может появиться в России

Компания Geely анонсировала выход в продажу в России нового кроссовера Monjaro в начале этого года. Автомобиль успел преодолеть испытания в Сургуте, в ходе которых машину тестировали в условиях экстремально низких температур, а затем процедуру сертификации. Предполагается, что в России новый вседорожник появится до конца этого года, но пока только в версии с традиционным ДВС.

Вместе с тем, в Китае уже работают над новой модификацией этого же кроссовера с улучшенными характеристиками. Речь идет об исполнении c гибридными силовыми установками HEV и PHEV. Такие кроссоверы получат приставку к названию Hi-F и будут отличаться наличием в оснащении электрического двигателя и тяговой батареи.

Подключаемый гибрид недавно засветился в каталоге китайского министерства промышленности и торговли. Его размеры соответствуют бензиновой версии. Длина составляет 4770 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1689 мм, а размер колесной базы равен 2845 мм.

Внешне опознать гибридную версию Monjaro можно будет по модернизированным бамперам, новому шильдику с названием исполнения, а также дополнительному лючку, за которым расположится разъем для подключения кабеля.

В основу гибридной системы такого кроссовер ляжет полуторалитровый бензиновый мотор, выдающий 204 лошадиные силы. Связку ему составит электрический довесок, который позволит достичь максимального показателя мощности в 300 лошадиных сил.

Благодаря наличию нескольких вариантов тяговых батарей расход топлива подключаемого гибрида составит всего 5,3-литра на 100 км.