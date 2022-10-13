Toyota GR86 получил широкофюзеляжный обвес от ADRO

Toyota GR86 получила еще один вариант обширной модернизации от компании Aerodynamic Development Race Optimization (ADRO). Тюнеры представили полный стайлинг-комплект для японского спорткара, включающий ультраширокие крылья и бамперы, изготовленные на заказ.

GR86 считается одним из самых популярных для тюнеров автомобилей в линейке Toyota – особенно на родном для нее рынке в Японии. Впрочем, версия ADRO стоит особняком от всех других проектов, больше напоминая самые компьютерные рендеры, нежели настоящий автомобиль.

Спереди отчетливо виден острый и низкий нос, гораздо более крупные воздухозаборники в бампере и интегрированный сплиттер, который почти касается земли. Фронтальный бампер сливается с прикрепленными болтами широкими крыльями, прикрывающими широкие покрышки.

Боковые жабры, аэродинамические боковые пороги и задние крылья, также состыкованы с другими элементами кузова серебристыми болтами. Завершают образ машины высокое заднее антикрыло из углеродного волокна и более выраженный диффузор, чем у обычного GR86.

Каждый элемент обвеса изготовлен из армированного волокнами полимера и мокрого углеродного волокна. На их создание вручную уходит более 40 часов. Тюнинг-пакет проектировался в Калифорнии, а его производство осуществляется в Корее.

Аэродинамические характеристики комплекта были проверены с помощью CFD-анализа. По словам Скотта Битона, главного аэродинамика ADRO, их бодикит обеспечивает дополнительные 90 кг прижимной силы по сравнению со стандартным GR86, при этом добавляя 113 кг веса.

Тюнеры не предлагают никаких улучшений шасси или производительности спорткара, поэтому такие GR86 комплектуются стандартным 228-сильным от 2,4-литровым мотором с непосредственным впрыском.

ADRO Toyota GR86 будет представлена на выставке SEMA в ноябре этого года. В том же месяце тюнер начнет принимать предварительные заказы по цене в 4 тысячи 750 долларов за полный комплект стайлинга. Комплект будет совместим с родственным Subaru BRZ, что должно расширить его целевую аудиторию.