Разработчик «Нивы» показал, как должен был выглядеть внедорожник изначально

Создатель внешнего облика легендарного внедорожника ВАЗ-2121 «Нива» Валерий Сёмушкин побеседовал с журналистами аффилированного «АвтоВАЗом» проекта «На Заводе». В рамках нее экс-специалист тольяттинского завода раскрыл ряд ранее неизвестных подробностей о том, как могла выглядеть Niva, если бы ее первоначальный дизайн был утвержден.

По словам разработчика экстерьера «Нивы», первые эскизы машины 38 лет хранились в закромах «АвтоВАЗа» под грифом секретно. Однако с выходом Сёмушкина на пенсию ему удалось забрать эти материалы, которые компании на тот момент были уже не нужны.

Ветеран «АвтоВАЗа» отметил, что на первых порах при разработке внешности «Нивы» были нарисованы открытые варианты кузова этой модели. Тогда как чертежи с закрытыми кузовами последовали уже после.

Предполагалось, что габаритный огонь и «поворотники» будут заимствованы у седана ВАЗ-2103, однако руководство предприятия эту идею не поддержало из-за высокой цены на такой фонарь. Тем не менее, в конечном счете использовать эту деталь Сёмушкину все же разрешили.

Но более брутальный экстерьер (заглавное изображение) тогдашние главы завода категорически отвергли, поскольку дизайнеры предлагали использовать разные сменные модули из пластика. На тот момент компания просто не была готова создавать так много пластиковых деталей. Кроме того, по заданию руководства угловатых форм художникам было необходимо избегать, чтобы избежать стилевых намёткой на военное применение машины.

По словам Сёмушкина, его команда готовила несколько эскизов «Нивы» с пластиковыми бамперами и даже с люком в крыше. Кроме того, один из вариантов дизайна машины подразумевал использование фар от ВАЗ-2108, однако не был принят из-за потенциальной потери оригинальности и узнаваемости Niva.