ДомойАвтоновости сегодняРазработчик «Нивы» показал, как должен был выглядеть внедорожник изначально

Разработчик «Нивы» показал, как должен был выглядеть внедорожник изначально

От: Алексей Шмидт
4f3098ffc474f57d209515293a05178d4490e02b

Создатель внешнего облика легендарного внедорожника ВАЗ-2121 «Нива» Валерий Сёмушкин побеседовал с журналистами аффилированного «АвтоВАЗом» проекта «На Заводе». В рамках нее экс-специалист тольяттинского завода раскрыл ряд ранее неизвестных подробностей о том, как могла выглядеть Niva, если бы ее первоначальный дизайн был утвержден.

По словам разработчика экстерьера «Нивы», первые эскизы машины 38 лет хранились в закромах «АвтоВАЗа» под грифом секретно. Однако с выходом Сёмушкина на пенсию ему удалось забрать эти материалы, которые компании на тот момент были уже не нужны. 

Ветеран «АвтоВАЗа» отметил, что на первых порах при разработке внешности «Нивы» были нарисованы открытые варианты кузова этой модели. Тогда как чертежи с закрытыми кузовами последовали уже после. 

d5d0381ed06a5d39e8ecc602d63bd28adf369b5e

Предполагалось, что габаритный огонь и «поворотники» будут заимствованы у седана ВАЗ-2103, однако руководство предприятия эту идею не поддержало из-за высокой цены на такой фонарь. Тем не менее, в конечном счете использовать эту деталь Сёмушкину все же разрешили.

Но более брутальный экстерьер (заглавное изображение) тогдашние главы завода категорически отвергли, поскольку дизайнеры предлагали использовать разные сменные модули из пластика. На тот момент компания просто не была готова создавать так много пластиковых деталей. Кроме того, по заданию руководства угловатых форм художникам было необходимо избегать, чтобы избежать стилевых намёткой на военное применение машины. 

f7f94ed8ba47f2caa66b3091ba6b2f169acdddda

По словам Сёмушкина, его команда готовила несколько эскизов «Нивы» с пластиковыми бамперами и даже с люком в крыше. Кроме того, один из вариантов дизайна машины подразумевал использование фар от ВАЗ-2108, однако не был принят из-за потенциальной потери оригинальности и узнаваемости Niva.

Интересное по теме:

Популярное на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+