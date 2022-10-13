В России впервые за 7 месяцев крупная автомобильная презентация. Представлен кроссовер Omoda C5

Состоялась первая крупная российская премьера иномарки с весны этого года. Причем в том же формате, что и раньше – с софитами, лазерами и световым шоу. Речь идет о новом суббренде компании Chery, получившим название Omoda, и его первой модели – купеобразном кроссовере C5.

Согласно заявлению компании, уже к середине 2023 года модельная линейка Omoda в России будет включать в себя сразу три модели. Подробностей о двух других пока нет. Зато наконец-то оказалась раскрыта официально вся информация о C5.

Длина модели составил 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм. Размер колесной базы оказался равен 2630 мм. Спереди подвеска по типу McPherson, сзади – полузависимая пружинная. Клиренс – 190 мм.

Как и предполагалось, новый кросс-купе Omoda C5 будет предложен на российском рынке с безальтернативным двигателем и трансмиссией – 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 лошадиных сил и 210 Нм, работающий в паре с вариатором CVT25.

Вместе с тем, стали известны еще и цены на новинку. Так, например, минимальным прайсом для этой модели станет 2 миллиона 69 тысяч рублей за комплектацию Joy.

Средняя в иерархии версия под именем Lifestyle была оценена в 2 миллиона 209 тысяч рублей, а самая дорогая – Ultimate – в 2 миллиона 339 тысяч рублей.

Прием заказов на Omoda C5 в России уже начался. Впрочем, первые товарные машины доберутся до своих покупателей не раньше ноября.