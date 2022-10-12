В Японии обнаружили брошенный Land Cruiser: мох покрыл его внутри и снаружи

Так называемые «капсулы времени» все чаще встречаются по всему миру. Порой это дешевые автомобили, но иногда блогеры находят поистине роскошные машины. Так, например, недавно в Японии был обнаружен внедорожник Land Cruiser Cygnus. Машина оказалась припаркована в тупике под горой, а местный климат привел к тому, что ее состояние превратилось в плачевное.

Брошенный «Ленд Крузер» буквально врос в землю и начал подвергаться естественным процессам с разрушением кузова, деталей интерьера и технической части.

Как долго машина простояла на тупиковой дороге неизвестно, но судя по тому, что автомобиль успел зарасти мхом как снаружи, так и внутри, можно предположить, что достаточно долго.

По мнению автора блога, опубликовавшего атмосферные фотографии никому не нужного японского рамного вездехода, машину бросили под горой, чтобы скрыть следы преступления. Тем не менее, официальных доказательств этому факту он не привел.

Так или иначе, но теперь автомобиль практически слился с окружающей средой. Состояние внедорожника оказалось таким, что его заводской жемчужно-белый цвет кузова практически не проглядывается сквозь зеленый мох и грязь.

Еще хуже ситуация обстоит с интерьером этого Land Cruiser, где деревянное рулевое колесо с кожаными вставками полностью испорчено. Повреждения можно обнаружить даже на пластиковой передней панели. Зато элементы из легких металлов, похоже, сопротивляются природе гораздо более успешно, чем все другие.

На снимках, опубликованных в «Mooooblog», показан Land Cruiser Cygnus образца 2003 года. Этот вариант LC 100 является его самой дорогой модификацией, предназначенной для японского рынка. С точки зрения оснащения такие внедорожники были идентичны люксовому Lexus LX.