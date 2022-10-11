Потомок «Танка», «Радар» и собрат «Чужеземца». Названы главные новинки сегмента пикапов

Пикапы, несмотря на свою практичность, далеко не самый популярный класс на российском автомобильном рынке. Тем не менее, это не останавливает их производителей выводить в продажу новые модели на регулярной основе. В ближайшее время состоится дебют сразу трех новинок. Среди них два «китайца» и один «японец».

На недавнем автосалоне в Чэнду компания Great Wall показала новый пикап Shanhai Poer. В его основе лежит люксовый внедорожник Tank 500, который должен приехать в Россию. Автомобилю достался ряд стандартных для сегмента решений, включая пружинную подвеску вместо рессорной, а также задний борт, реализованных в виде двух распашных половинок.

Двигатель – 3-литровый бензиновый мощностью 354 л.с. Трансмиссия – девятискоростная автоматическая. Полный привод дополнен блокировкой переднего и заднего дифференциалов. В продажу новинка поступит до конца 2022 года.

Параллельно над новым пикапом работают в Geely. Причем на этот раз речь идет не об утилитарной машине, а об удобном электрокаре. Новинка китайского бренда, представленная пока только в качестве концепта, получила название Radar RD6. Показанный публике пикап мог похвастать наличием множества багажных отсеков, зарядной панелью для гаджетов, а также бытовой техники.

Двигатель для модели заявлен только один – 272-сильный электромотор. За счет емкой батареи проехать на одном заряде можно будет до 600 км. Дебют серийного Radar RD6 запланирован на четвертый квартал этого года.

Замыкает этот список японский Mitsubishi, который сейчас работает над новым, шестым поколением модели L200. Пока в Сети «гуляют» лишь фотографии закамуфлированных прототипов этого пикапа, но даже судя по ним можно заметить изменения в дизайне передней части машины, а также в ее габаритах.

Предполагается, что со сменой генерации L200 переберется на платформу Nissan и будет унифицирована с моделью Navara. Список двигателей пополнится гибридом, а премьера состоится в начале 2023 года.