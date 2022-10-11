Новая автомобильная реальность. Журналисты раскрыли, что ждет Россию в 2023 году

За последние полгода многое сильно изменилось. Вместе с этим изменения пришлись и на автомобильный рынок. Уход крупных игроков в этом бизнес-сегменте привел к тому, что локальное производство на их заводах было практически полностью остановлено. А некоторые заводы уже закрылись. Журналисты популярного автомобильного СМИ рассказали о том, чего ждать от российского рынка в 2023 году.

По мнению журнала «Autonews», в случае, если ничего кардинально не изменится, в следующем году наш рынок покинут почти все привычные игроки. Не так давно было объявлено о том, что компания Toyota закрывает свой завод в Шушарах, а Mazda (пока не подтверждено) завершает сотрудничество с площадкой Sollers во Владивостоке.

Очевидно, что рано или поздно по подобному пути пойдут многие другие компании, испытывающие дефицит комплектующих.

Тем не менее, некоторые компании все же останутся. И это может позволить им серьезно вырасти. Как известно «свято место пусто не бывает». И это правило работает безотказно. Не так давно было объявлено о появлении в России таких брендов как: Skywell, Tank, SAIPA, Iran Khodro, Hongqi, Omoda и Evolute. Кроме того, до конца года будет возрожден «Москвич».

Кроме того, как полагает российское СМИ, «параллельный импорт» в следующем году станет привычным делом. Уже сейчас машины активно везут по неофициальным каналам из той же Европы и Японии, а также Кореи, США, Казахстана и Грузии. На них нет заводской гарантии, но покупателей это не останавливает. Аналогичная тенденция может перейти и на 2023 год.