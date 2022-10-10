У Toyota Land Cruiser 300 появилась гоночная версия

Компания Toyota сменила поколение легендарного внедорожника Land Cruiser летом прошлого года. Автомобиль получил к названию индекс 300 и с тех пор успешно продается на большинстве рынков. А теперь у модели появилась возможность похвастать не только уже традиционным для него высоким спросом, но и гоночными достижениями.

Новый раллийный внедорожник пришел на смену Land Cruiser 200, который долгое время доминировал в категории Т2 (практически стоковые автомобили). На счету этой модели 12 побед в «Дакаре».

Официальный дебют гоночного Land Cruiser 300 состоялся в рамках Rallye du Maroc, где автомобиль удерживал лидерство от старта до финиша.

С технической точки зрения внедорожник практически не отличается от стоковой модели. Ему досталась та же трансмиссия, рама и подвеска (за исключением сдвоенных амортизаторов), что и продающемуся массово автомобилю.

В основу гоночного внедорожника лег LC300 в версии GR Sport, которая выделяются на фоне простого «Крузака» небольшими изменениями в дизайне.

Под капотом внедорожника, предназначенного для ралли-рейдов, трудится 3,3-литровый дизельный V6, выдающий 299 лошадиных сил. Связку ему составляет десятидиапазонная автоматическая коробка передач и система полного привода.

Наиболее заметные перемены произошли в салоне японского вездехода. Гоночному варианту Land Cruiser 300 достался каркас безопасности, много навигационного оборудования, а также экран, демонстрирующий показания с различных датчиков. Последний пришел на смену дисплею мультимедийной системы, который в спортивной версии «Ленд Крузера» оказался бесполезен.