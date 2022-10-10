В продажу вышел новый китайский вездеход с «начинкой» Nissan

Компания Dongfeng обновила в Китае свой популярный вездеход Palaso, который с технической точки зрения очень близок к Nissan Navara. Несмотря на то, что многие «поднебесные» производители беззастенчиво копируют автомобили зарубежных марок, шасси и агрегатная линейка в случае с Dongfeng была заимствована у «японца» легально. Более того, у двух компаний в КНР работает совместный завод Dongfeng-Nissan.

С рестайлингом Palaso достался модернизированный дизайн, новый интерьер и более тяговитый двигатель.

Внешне у вездехода изменилась оптика, а также оперение. При этом корма автомобиля осталась прежней. Третьего ряда у китайской новинки нет. Вместо него установлен объемный багажник.

Внутри Dongfeng Palaso повторяет китайскую модель Rich 7, которая также была построена на базе Nissan Navara. Обновление привнесло в интерьер модели новую мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, а также сенсорную панель управления «климатом».

Кроме того, переменам подверглись вся передняя панель, центральный тоннель, дверные карты и рулевое колесо.

В качестве двигателя для клона Nissan Navara от Dongfeng заявлен новый 2-литровый «наддувный» мотор, который сменил на этом месте 1,8-литровый бензиновый агрегат. Отдача хоть и сократилась на 3 лошадиные силы, однако максимальный вращающий момент увеличился на 20% – до 360 Нм.

В базовой версии для внедорожника предложена 6-скоростная механическая трансмиссия, но в качестве опции можно выбрать 8-диапазонный «автомат». Привод – жестко подключаемый полный с «понижайкой».

Цены на Dongfeng Palaso уже раскрыты – за него будут просить от 138 тысяч 800 до 192 тысяч 800 юаней или 1 миллион 200 – 1 миллион 660 тысяч рублей.