«Китайцы» постепенно становятся лидерами авторынка РФ

Пока компании Renault, Kia и Ford годами инвестировали в российский рынок, китайские автопроизводители не спешили и спокойно наблюдали за обстановкой. И их «звездный час» пришел.

Наметившийся тренд с начала весны достиг своего апогея в конце этого лета, когда «поднебесные» автомобильные компании стали лидерами по импорту своих машин в РФ. Согласно отчету «Автостата», порядка двух третей новых авто за отчетный период прибыли к нам как раз из КНР, намного опережая по этому показателю Южную Корею и Казахстан – 8,7 и 3,9% импорта соответственно.

Более того, китайские автогиганты продолжают приближаться к лидирующим позициям на российском рынке новых машин по показателям спроса. Так, например, в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в России в сентябре места прочно «застолбили» два «китайца» – Haval и Geely.

Самой успешной китайской моделью по итогам первого месяца осени 2022 года оказался кроссовер Haval Jolion, который в сегменте «паркетников» и внедорожников расположился прямиком за Lada Niva с результатом в 2 тысячи 313 реализованных автомобилей. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в 3 раза.

Среди других популярных моделей китайских марок, которые вошли в ТОП-15 самых популярных автомобилей в России, стоит выделить:

Geely Coolray – 1 тысяча 341 продажа;

Geely Atlas Pro – 661 реализованный автомобиль;

Haval F7 – 491 проданная машина;

Geely Tugella – 439 реализованных кроссоверов.