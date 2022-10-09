АвтоВАЗ прекратил производство ультрадешевых Lada Granta и увеличил цены

Этим летом компания «АвтоВАЗ» смогла восстановить работу своего тольяттинского завода благодаря запуску в производство упрощенных Lada Granta. Новая модификация получила название Classic 22 и была лишена подушек безопасности. Теперь же стало известно, что выпуск таких машин практически полностью прекращен.

На официальном сайте Lada в прайс-листах оказано новое исполнение Classic 22 Advance с двумя «эйрбегами» и расширенным оснащением.

С учетом исчезновения «барабанной» Lada Granta цены на самую бюджетную модель «АвтоВАЗа» увеличилась. Так, например, отныне наиболее простое исполнение «Гранты» в кузове седан оценено в 749 тысяч 900 рублей, лифтбэк – в 769 тысяч 900 рублей, а кросс-универсал – в 818 тысяч 900 рублей. Разница с предыдущим прайс-листом составила от 71 тысячи 600 до 76 тысяч 600 рублей в зависимости от выбранного кузова.

Что касается упрощенной Granta в версии Classic без подушек безопасности, то производство таких машин пока еще ведется, но только в кузове универсал. 2-объемная версия «вазовского» бюджетника оказалась самой доступной среди всех «Грант» с ценой от 705 тысяч 300 рублей.

Новая модификация Classic 22 Advance отличается от самого простого за всю историю модели Granta исполнения наличием не только нескольких подушек безопасности, но и модуля «ЭРА-ГЛОНАСС», а также подогревов передних сидений, акустической системы с выходом USB, слотом для SD-карт и поддержкой системы Bluetooth.

Кондиционера пока нет. Причем эта опция для комплектации Advance пока недоступна. Ее можно заказать только для максимально простого варианта Classic 22.