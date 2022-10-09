Honda представила новый мотоцикл CB750 Hornet

В рамках выставки Intermot, завершившейся в городе Кельн (Германия), компания Honda впервые показала новую модель CB750 Hornet, которая стала преемницей мотоцикла CB650F.

Разработкой внешнего облика байка занималось дизайнерское подразделение японской марки в Риме. Новинке достался резко очерченный топливный бак, который является отсылкой к крылу шершня, а также носовой обтекатель с резким углом наклона. Венчать картину призван минималистичный хвост, призванный подчеркнуть спортивный характер модели.

Двигатель CB750 Hornet установили в стальную ромбовидную раму. Его объем равен 755 куб.см, а максимальная мощность 67,5 кВт (75 Нм). Невысокая снаряжения масса (всего 190 кг) позволяет новому байку «Хонды» демонстрировать впечатляющие характеристики для своего класса, но точные цифры разгона с места до 100 км/ч разработчики пока не называют.

Бортовой арсенал модели включил в себя пятидюймовый цветной TFT-экран, который обладает возможностью интеграции с системой голосового управления как смартфона на операционной системе Android, так и на iOS.

Кроме того, CB750 Hornet может похвастать наличием широкого списка электронных водительских ассистентов, включая 3 режима движения, трехуровневую регулировку системы управления крутящим моментом, систему контроля езды на заднем колесе и многое другое.

Благодаря 41-миллиметровой перевернутой вилке Showa SFF-BP, а также заднему амортизатору, работающему через Pro-Link, мотоцикл способен демонстрировать оптимальную маневренность.

В продажу Honda CB750 Hornet поступит до конца этого года. Байк предложат сразу в четырех цветовых схемах (Pearl Glare White, Graphite Black, а также Matte Iridium Gray Metallic и Mat Goldfinch Yellow.